Stone: “Hip-Hop Stoner Noir” in arrivo l’8 maggio anche per Switch

Lanciato per la prima volta per PC via Steam nel settembre 2018, con a seguire il debutto su iOS via App Store in aprile 2019 e su Xbox One via Microsoft Store nel dicembre scorso, Convict Games ha annunciato il rilascio per l’8 maggio anche per Nintendo Switch via Nintendo eShop dell'”Hip-Hop Stoner Noir” Stone, la cui versione avrà le seguenti opzioni linguistiche: francese, giapponese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco.

Dopo aver collaborato a diversi progetti sviluppati sia per il mondo cinematografico (Gravity, Prometheus, World War Z) che per l’universo videoludico (Control, Quantum Break), traendo ispirazione dai classici film stoner-noir, dall’underground art e da scrittori come Charles Bukowski, Ernest Hemingway, Thomas Pynchon e Hunter S. Thompson, la software house australiana decise di creare e avvolgere questo curioso titolo con un approccio ondeggiante tra il soft ed il duro. Stone si presenta dunque come la storia di un koala investigatore privato che, risvegliatosi da una sbornia, cercherà di ricomporre i dispersi (e per il momento dimenticati) pezzi di un puzzle inerenti la propria precedente notte ubriaca e la scomparsa dell’amico Alex. Un’avventura in cui, oltre a fare conoscenza con diversi personaggi trash con accenti comici ed alcuni disagi per l’abuso di sostanze, vi spingerà ad esplorare tutti gli incredibili luoghi di Oldtown, al fine di ottenere sempre più informazioni per poter rivelare il vostro recente passato e ritrovare il vostro caro amico.

