Classifica italiana: Grand Theft Auto V raggiunge la prima posizione

Torna IIDEA con la pubblicazione dell’ultima classifica italiana inerente i titoli più venduti nella settimana 16 di questo 2020, iniziata lunedì 13 aprile e conclusa domenica 19 aprile. Come potete osservare dalla tabella qui sotto, Grand Theft Auto V e Call of Duty Modern Warfare, doppiano rispettivamente il primo ed il secondo posto della categoria All e Console. Un decisivo ed anche inaspettato salto in avanti, considerando che nel corso della settimana 15 (dal 6 al 12 aprile) detenevano rispettivamente la seconda e la quarta posizione, il cui primo posto era allora saldamente tenuto da Final Fantasy VII Remake.

E se la posizione di FIFA 20 continua a rimanere per il momento al terzo posto sia in All che in Console, cambia invece la classifica per il primo ed il secondo posto per PC, in cui Dark Souls III e Total War Warhammer II entrano con fervore in scena quando nella settimana 15 non erano neanche presenti nella TopTen dei titoli per PC. E se Grand Theft Auto V doppia entrambe le settimane come terzo titolo per PC, non ci resta che attendere la pubblicazione della settimana 17 per conoscere le future sorprese.

E per onorare il titolo attualmente vincitore di due categorie su tre, siete già a conoscenza che l’annuncio di Grand Theft Auto VI sembra sia imminente? Se no, vi invitiamo allora a scoprirlo qui.