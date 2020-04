Twitch acquisisce diritti esclusivi per ESL e DreamHack

Twitch ha firmato un accordo mediatico di tre anni per ESL e le più grandi competizioni CS: GO , StarCraft II e Warcraft III di DreamHack . La piattaforma di proprietà di Amazon trasmetterà tutti gli eventi su base non esclusiva nel 2020, prima di ottenere diritti digitali esclusivi in ​​lingua inglese per il 2021 e il 2022.

I termini finanziari non sono stati resi noti.

Questi diritti esclusivi coprono tutti i tornei nell’ambito dei circuiti ESL Pro Tour per i tre titoli di gioco. Ciò include ESL Pro League , ESL One , Intel Extreme Masters , DreamHack Masters , DreamHack Open e ESL National Championships. È stato osservato che si applicano alcune eccezioni per quanto riguarda alcune aree del mondo e le piattaforme digitali dei partner di trasmissione televisiva lineare.

Inoltre, la società lavorerà direttamente con ESL e DreamHack per “coordinare le integrazioni di trasmissione e massimizzare le sponsorizzazioni” di questi tornei. In passato, in affari con contenuti esclusivi, come con Overwatch League , Twitch ha sviluppato programmi di ricompensa per gli spettatori e contenuti premium per i partner di trasmissione .

In una dichiarazione, il co-CEO di DreamHack, Roger Lodewick ha descritto la partnership come una pietra miliare per la società di eventi digitali.

La nostra collaborazione con Twitch risale al 2009, quando era ancora Justin.tv – questa nuova partnership collettiva con i media sta riconfermando la nostra collaborazione di lunga data e sottolinea l’importanza e la rilevanza di Twitch per la nostra comunità, nonché il valore dell’ESL / DreamHack esporta contenuti per il pubblico globale di Twitch.

Per ESL, questo segna un ritorno a destinazioni di trasmissione esclusive per diverse proprietà della concorrenza. Nel 2017, ESL Pro League era disponibile solo per la visione live su YouTube; poi nel 2018 Facebook ha acquisito i diritti di lingua inglese e portoghese per entrambi gli eventi EPL ed ESL One. Nel 2019, tutti gli eventi erano disponibili su più piattaforme .