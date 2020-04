TikTok e CSL lanciano un evento Esport

La piattaforma video in formato ridotto TikTok ha stretto una partnership con il Collegiate StarLeague per creare un nuovo evento di Esport: la TikTok Cup. Circa $ 60K USD verrà assegnato attraverso quattro titoli Esport tra cui Fortnite , League of Legends , Counter-Strike: Global Offensive , e Rocket League . Premi aggiuntivi verranno assegnati ai giocatori che invieranno i video di TikTok a titolo oneroso, alcuni dei quali verranno anche mostrati nella trasmissione del torneo.

TikTok è cresciuto costantemente in popolarità tra influencer di gioco e squadre di Esport, con le migliori organizzazioni come 100 Thieves , FaZe Clan e Team SoloMid tutte attive sulla piattaforma. All’inizio di quest’anno, il co-CEO di Method, Scott “Sco” McMillan ha collaborato con la piattaforma, creando videoclip da condividere sui suoi social media.