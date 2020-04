Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise: svelata la data d’uscita per Nintendo Switch

Era stato già anticipato da più fonti, confermando che altre novità sarebbero arrivate nel corso della prossima settimana, ma oggi Nintendo ha aggiornato le sue pagine ufficiali con il Release Date Announcement Trailer di Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise, svelando la data d’uscita del gioco, che arriverà il 10 luglio 2020 in esclusiva per Nintendo Switch.

Oltre ad aver fissato la data d’uscita ufficiale del titolo, il comunicato ha confermato che Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise sarà disponibile sia in formato fisico che in digital download a €49.99. La narrazione del titolo si concentrerà stavolta sui viaggi nel tempo, dandoci modo di tornare a vestire i panni dell’agente speciale York:

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise per Nintendo Switch è un sequel ambientato nella Boston odierna. Tuttavia, la struttura narrativa unica del gioco ti trasporterà anche nella Le Carré del passato, per scoprire i misteri di questa cittadina all’apparenza placida. In questo titolo, che funge sia da sequel sia da prequel, seguirai gli agenti Davis e Jones mentre danno inizio a una nuova indagine sugli omicidi seriali di Le Carré. Attraverso i ricordi dell’ex agente speciale dell’FBI York viaggerai nel passato per fare luce sui misteri della città.

Rispetto al titolo originale, Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise sarà un’avventura ancor più incentrata sulle attività nell’open world, dandoci la possibilità di attraversare la città a piedi o con lo skateboard di York, svolgendo minigiochi come il bowling, il tour del bayou, sfide con lo skateboard e altro ancora.

In occasione del Release Date Announcement Trailer, Nintendo ha infine annunciato che Deadly Premonition Origins si potrà acquistare a €14,99 (con uno sconto del 50%) fino al 17 maggio. Vi lasciamo al nuovo trailer, ricordandovi che Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise uscirà il 10 luglio in esclusiva per Nintendo Switch.