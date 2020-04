Destroy All Humans: annunciata la data d’uscita del remake

Sin dal suo annuncio, il remake di Destroy All Humans ha attirato parecchia attenzione, soprattutto per tutti coloro che hanno testato con mano l’opera originaria uscita nel lontano 2005 su PlayStation 2 e Xbox. Ebbene, nelle ultime ore siamo venuti a conoscenza che THQ Nordic e Black Forest Games hanno recentemente annunciato l’attesa data d’uscita dedicata all’opera in questione tramite un trailer visibile in calce alla notizia.

il remake di Destroy All Humans arriverà sugli scaffali dei negozi dalla giornata del 28 luglio 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, portando con sé numerose novità sopratutto legate sul fronte del gameplay. I giocatori si caleranno nei panni dell’alieno Crypto 134 che, come suggerisce proprio il titolo, dovrà distruggere tutti gli umani primitivi affiancato da stravaganti armi insieme al suo UFO. Sempre rimanendo sullo stesso argomento, sapevate che sono state svelate l’edizioni speciali della produzione?