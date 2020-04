NBA 2K League inizierà online a maggio

Oggi la NBA 2K League ha annunciato che inizierà il 5 maggio 2020, a partire da sei settimane di gioco a distanza. Tutte e 23 le squadre della NBA 2K League giocheranno online nelle loro stagioni regolari dai loro mercati geografici con giochi simulcast in diretta su Twitch e YouTube . Il campionato era originariamente previsto per il 24 marzo, ma è stato rinviato a causa delle preoccupazioni relative al romanzo coronavirus (COVID-19)

Le partite si giocheranno a partire dalle 19:00 EST ogni martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Ognuna delle squadre della lega giocherà almeno otto partite che verranno conteggiate nella classifica della stagione normale. Verrà utilizzato un formato best-of-three che consente alla NBA 2K League di passare da una partita all’altra in tempo reale. Ogni vittoria di tre serie rappresenterà una vittoria della stagione normale.

Ci saranno tre tornei stagionali che si terranno nella stagione 2020, THE TIPOFF, THE TURN e THE TICKET. Tutte e 23 le squadre si sfideranno in THE TIPOFF e THE TURN. Le 14 squadre che non sono tra i primi nove semi playoff competeranno in THE TICKET, che vede la squadra vincente guadagnare il decimo e ultimo posto nei playoff della NBA 2K League 2020 .