Ion Fury: in arrivo il 14 maggio anche per Switch, PS4 e Xbox One

Debuttato nell’agosto dell’anno scorso per PC via Steam e GOG, 3D Realms e la software house 1C Entertainment hanno annunciato per il 14 maggio il lancio digitale anche per Nintendo Switch, PlayStation 4 ed Xbox One dello sparatutto in prima persona Ion Fury. È stato inoltre comunicato che il preordine delle versioni per Xbox One e Nintendo Switch inizierà rispettivamente il 1° ed il 7 maggio con uno sconto del 15%, che il rilascio mondiale dell’edizione fisica è previsto per il 26 giugno anche via official website, e che entrambe le edizioni supporteranno le seguenti lingue: francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco. Mike Nielsen (CEO di 3D Realms) ha successivamente dichiarato nel comunicato stampa che:

Volevamo assicurarci che il divertimento cruento della versione per PC fosse perfetto sulle console. Non abbiamo mai pensato di vedere il giorno in cui avremmo potuto usare il motore Build su console moderne, ma pensiamo che i nostri giocatori apprezzeranno gli sforzi del fantastico lavoro di Voidpoint e General Arcade.

Con l’utilizzo dello stesso motore di costruzione che diede origine a Duke Nukem 3D, Ion Fury vi catapulterà una sensazione da tiratori anni ’90 con caratteristiche perfezionate inerenti interazione ambientale, fisica migliorata, salvataggi automatici e funzionalità widescreen. Siate dunque pronti a farvi spazio con Shelly “Bombshell” Harrison tra il cyber-cultist army del malvagio dr. Jadus Heskel, robot giganti e wendigo con ben otto armi con ispirazione rétro.

In attesa dunque dell’uscita di questo avvincente titolo, vi invitiamo nel mentre a scoprirne qui un altro in cui dovrete invece farvi spazio per poter raggiungere una doppia verità.