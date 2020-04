Stellaris Console Edition: in arrivo Expansion Pass 2

La Paradox Interactive ha annunciato l’uscita dell’Expansion Pass 2 per Stellaris Console Edition, il titolo strategico a tema spaziale, e inoltre per possessori di PlayStation 4 e Xbox One arriveranno ben tre nuovi DLC pack: Synthetic Dawn Story Pack, Humanoids Species Pack e Apocalypse Expansion.

Synthetic Dawn introduce il Machine Empire e permette ai giocatori di avere una civiltà composta interamente da robot (che è fantastico per la produzione). Humanoids Species aggiunge nuovi avatar e navi, mentre Apocalypse consente di costruire alcune potenti super-armi da utilizzare contro l’opposizione.

Ancora non è stato annunciato il prezzo di Expansion Pass 2 ma sarà disponibile per l’acquisto dal 12 maggio. Synthetic Dawn Story Pack uscirà nella stessa data mentre non è ancora certo quando verranno rilasciati gli altri due DLC, sicuramente però il pack successivo sarà Apocalypse Expansion. Ovviamente per chi gioca su PC sarà possibile avere accesso a tutti i DLC menzionati e a molto altro ancora. L’ultima espansione per PC è Federazioni che introduce Senati e molte altre opzioni diplomatiche.

“Esplora e rivela uno spettacolare universo in continuo mutamento! Dopo lo sviluppo delle serie di Europa Universalis e Crusader Kings, e la pubblicazione del famoso Cities: Skylines, Paradox Development Studio presenta Stellaris, espandendo la grand strategy fino ai confini dell’universo.”

