Fortnite: 27,7m di utenti per il concerto di Travis Scott

Fortnite, uno dei principali battle royale in circolazione, sembra stia cercando di elevarsi per diventare qualcosa di più. Non molto tempo fa, DJ Marshmello ha avuto un suo concerto nel gioco. L’album presentava un set completo di musica, eseguita su un palco da un personaggio con un cappello del musicista. Ma il concerto di Trevis Scott dello scorso weekend è stato molto diverso, non solo per come è stato presentato ma anche perché ha attirato 12,3 milioni di utenti solo il primo giorno e in totale 27,7 milioni di spettatori.

L’evento Astronomical non aveva la maggior parte delle cose che si trovano ad un concerto: biglietti troppo cari, merch dal prezzo improponibile e soprattuto un palco. L’intera performance è stata fatta in playback, tuttavia non è stata eseguita da qualche piccolo personaggio a cui era stato messo un abito particolare, ma da una versione gigante di Travis Scott che ha conquistato il pubblico del battle royale, camminando e teletrasportandosi sulle sue tracce migliori. Alla fine, il concerto abbandona la Terra e si lancia nello spazio, mostrando il potenziale psichedelico del gioco.

La bellezza degli eventi di Fortnite è che possono essere seguiti per diversi giorni consecutivi senza problemi, ma sopratutto sono gratuiti. Con l’evento di Travis Scott, Fortnite si è elevato al di sopra del semplice gioco, raggiungendo quasi il grado di piattaforma. Anche se ancora non ci sono state notizie di altri concerti all’interno del titolo battle royale, saremmo molto stupiti se non ci fossero notizie nei prossimi mesi! Fortnite è disponibile per Xbox One, PC, PS4, Switch e Mobile.