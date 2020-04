Google Stadia: in arrivo 5 giochi Electronic Arts, tra cui Star Wars Jedi Fallen Order

Sul canale ufficiale YouTube è stato pubblicato il video del Google Stadia Connect, e a presentarlo c’è Phil Harrison. Per iniziare, viene annunciata una partnership con Electronic Arts che porterà sulla piattaforma di gioco 5 titoli tra cui: Star Wars Jedi Fallen Order (in arrivo in autunno) Madden NFL e FIFA. Ulteriori novità su Electronic Arts e Stadia verranno condivise durante quest’anno.

Arriva quindi su Stadia l’action RPG con protagonista il padawan Jedi Cal Kestis, uscito lo scorso novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, e con lui le più note serie sportive di Electronic Arts. Vedremo in futuro quali saranno gli altri titoli che verranno annunciati. Noi ovviamente, appena lo sapremo vi aggiorneremo.