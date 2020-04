Il prossimo Google Stadia Connect arriverà quest’estate

Nel finale del Google Stadia Connect di oggi, è stata fatto sapere che la prossima direct arriverà quest’estate, con nuove news e in cui si parlerà anche di Orc Must Die! 3. In fondo alla notizia potete vedere tutto il connect di oggi per intero.

Tra le notizie più importanti della giornata ci sono sicuramente gli annunci dei 5 titoli Electronic Arts, l’arrivo di Octopath Traveler e di PUBG. Senza ovviamente tralasciare i tanti altri titoli che arriveranno su Stadia, in cui spicca l’esclusiva Crayta.