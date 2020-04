Monster Hunter World Iceborn: rimandato il quarto update

Il franchise di Monster Hunter è balzato incredibilmente in vetta alle classifiche con l’uscita di Monster Hunter World. Da allora la Capcom ha cercato di lavorare a pieno regime per coltivare questa nuova popolarità, in particolare con l’espansione Iceborn, ( trovate in questo articolo la nostra recensione) così come vari aggiornamenti grandi e piccoli. Purtroppo però la situazione attuale si è messa in mezzo rallentando questa costante ascesa.

La Capcom ha infatti annunciato che il quarto aggiornamento sarà rinviato a causa di complicazioni dovute alla pandemia di COVID-19. In questo aggiornamento era previsto il ritorno di Alatreon, il Drago Nero Ardente, così come vari elementi relativi alla creatura. Purtroppo la tabella di marcia è stata riveduta, e non siamo in grado di sapere quando verrà rilasciato l’aggiornamento.

“Verso i confini del Nuovo Mondo… e oltre! Vivi nuove e memorabili avventure con Monster Hunter World: Iceborne, che introduce mostri, missioni, combo di armi e scenari aggiuntivi per rendere ancora più esteso e coinvolgente l’universo di Monster Hunter: World. Accompagna la commissione di ricerca in un viaggio indimenticabile nel cuore delle Distese brinose, una tundra ricoperta dai ghiacci e dominata da mostri leggendari.”

Vi terremo sicuramente aggiornati qualora dovessero uscire nuove notizie. Nel frattempo, qualora non lo conosceste, il titolo è disponibile per Playstation 4, Xbox One e PC.