Maid of Sker in arrivo a giugno per PS4, Xbox One e PC

Il survival horror in prima persona, Maid of Sker, verrà lanciato per PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam a giugno, e per Nintendo Switch a ottobre, come annunciato sul sito ufficiale dal publisher e sviluppatore Wales Interactive. Dopo due anni dall’annuncio sarà possibile mettere le mani sul titolo che ha causato non poche controversie a causa della location in cui è ambientato. Immergendosi nel ricco folklore gallese, Maid of Sker riporta i giocatori indietro al 1898 per avventurarsi attraverso il macabro Hotel Sker. Ci saranno modi diversi per poter soggiornare presso l’Hotel Sker, e sarà necessario utilizzare il tempo saggiamente mentre si attraversano le sale e i terreni, impiegando tattiche di sopravvivenza senza armi e contando sulla capacità di restare in silenzio per rimanere in vita.

Maid of Sker è il frutto della collaborazione tra i ragazzi della Wales Interactive e il talento letterario che sta dietro a Don’t Knock Twice e SOMA. È ispirato alla storia popolare di Elisabeth Williams, la tragica vicenda di una donna gallese dell’800 che perse la vita dopo che il padre la rinchiuse nella sua stanza per poi morire di crepacuore. Il gioco narra la storia di un impero familiare spinto da un mistero supernaturale che soffoca le fondamenta dell’hotel. La cantante Tia Kalmaru è la voce degli inni gallesi che fanno da sfondo alla storia terrificante di Maid of Sker.