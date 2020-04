Ecco i nuovi titoli che si uniranno a Stadia PRO a maggio su Google Stadia

Nel corso del recente Stadia Connect, Google ha annunciato diverse novità in arrivo per coloro che tutt’ora stanno sfruttando dell’abbonamento Stadia PRO, grazie al quale fornisce diversi sconti piuttosto interessanti oltre ad un catalogo di giochi gratuiti come Destiny 2 The Collection, GRID e tanti altri ancora.

Ebbene, a partire dal mese di maggio, Google Stadia riceverà i seguenti giochi gratuiti per gli abbonati a Stadia PRO: The Turing Test, Zombie Army 4 Dead War e SteamWorld Heist. Inoltre, proprio alla data d’uscita su Stadia relativa al secondo gioco in arrivo sulla piattaforma cloud gaming, veniamo a conoscenza che quest’ultimo sarà disponibile dal 1 maggio 2020.