Play for All: GameSpot annuncia il suo evento digitale

Play for All si aggiunge alla lista degli eventi digitali che si terranno nel mese di giugno in sostituzione dell’E3 2020. Dopo il Summer of Gaming di IGN e il Future Games Show di GamesRadar, anche il sito GameSpot ha ufficializzato il proprio evento ricco di annunci e reveal, che si terrà nel corso del mese di giugno, nonostante al momento manchino ancora dettagli su data e orario.

Sono tanti gli sviluppatori e i publisher che condivideranno aggiornamenti sui propri titoli. L’elenco e molto ricco ed è composto da: 2K Games, CD Projekt Red, Deep Silver, Amazon Games, Bethesda, Devolver Digital, Google Stadia, Larian Studios, Mythical Games, Bandai Namco, Perfect World Entertainment, Sega e Square Enix. Saranno presenti anche alcune personalità note, tra cui Greg Miller di KindaFunny e Danny O’Dwyer di NoClip. Vi aggiorneremo non appena giungeranno nuovi dettagli su questo interessante Play for All, che ovviamente seguiremo insieme a tutti gli altri.

We're excited to announce our summer gaming celebration and charity effort, Play For All!

In June, we'll be partnering with major game publishers to bring you news, streams, and other fun things while raising money for COVID-19 relief efforts. https://t.co/H0ZBRQ3kGY pic.twitter.com/jOl6sLzhgu

— GameSpot (@GameSpot) April 28, 2020