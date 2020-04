PlayStation 5: cosa vedremo durante la presentazione?

PlayStation 5 potrebbe ricevere (finalmente, era ora) la sua presentazione nel mese di maggio, con alcuni rumor che vorrebbero come giorno prefissato per il reveal il 5 maggio. Con Microsoft che potrebbe effettuare il reveal della line up di Xbox Series X già questa settimana, i tempi sembrerebbero dunque maturi. Ma cosa verrà mostrato da Sony Interactive Entertainment? Proviamo a fare il punto!

Sicuramente vedremo la forma della console, fattore che sta mettendo in hype tutti gli utenti (di casa PlayStation e non), mentre tra le informazioni rese pubbliche da Sony potrebbe esserci la data d’uscita dell’hardware, ma non il prezzo. Quest’ultimo potrebbe essere diffuso a pre-order aperti. Ovviamente, ci aspettiamo anche il reveal della line up… e qui le cose si fanno molto interessanti.

In primis, non vi è ombra di dubbio che verrà condivisa la line up di lancio first party di PlayStation 5, ovvero quei titoli che saranno disponibili al lancio. Tra questi potrebbe figurare addirittura Knack 3, mentre difficilmente Horizon Zero Down 2 dovrebbe rientrare in questa categoria. Ovviamente, la società giapponese ne approfitterà per mostrare anche i giochi first party in arrivo in futuro, oltre a qualche titolo PS4 eseguito con la retrocompatibilità (probabilmente The Last of Us Part II, Death Stranding e Marvel’s Spider-Man).

Infine, ci aspettiamo anche che molti studi di terze parti saranno presenti in occasione della presentazione per mostrare i loro primi titoli next-gen, magari solo con un trailer e rimandando i gameplay in occasione delle loro conferenze digitali attese per il mese di giugno. Queste sono nostre ipotesi, che considerano tutte le indiscrezioni emerse negli ultimi mesi. Appuntamento dunque a maggio? Presto lo scopriremo. Intanto però, vi segnaliamo che il sito Gamelife ha già aperto i pre-ordini della console, condividendo anche data d’uscita e prezzo di listino. Ovviamente, queste due informazioni sono ancora da verificare!