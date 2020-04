Fortnite è in manutenzione, in arrivo l’aggiornamento v12.50

Se in questo momento non riuscite ad accedere ai server di Fortnite, non entrate nel panico! I server dello sparatutto in terza persona di Epic Games sono in manutenzione per la consueta manutenzione settimanale. I server sono infatti stati messi giù dalle ore 8:00 di oggi (mercoledì 29 aprile) e torneranno accessibili verso l’ora di pranzo.

Una volta accaduto ciò, sarà possibile scaricare la nuova patch che porterà in dote l’aggiornamento v12.50 (con i dettagli che arriveranno sul sito ufficiale del gioco in mattinata). Finché la situazione non tornerà alla normalità, non sarà possibile giocare a nessuna delle modalità di gioco, ovvero Battaglia Reale, Creativa e Salva il mondo. Intanto, vi segnaliamo che il concerto in-game di Travis Scott ha fatto registrare numeri pazzeschi.