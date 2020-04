Amazon Prime Video: il Prime Video Store è arrivato in Italia

Amazon Prime Video è una delle piattaforme streaming più potenti del mercato, con un catalogo che è sempre più in espansione, tra film e serie tv originali, prodotti solamente distribuiti e molto altro ancora. Il device, che è arrivato in Italia da dicembre del 2016, ha reso disponibile da ieri una nuova funzione nel nostro paese, in Francia, Spagna, Canada e Australia.

Amazon Prime Video si arricchisce con una nuova funzione

Tramite un comunicato stampa, infatti, è stata diffusa la notizia dell’arrivo di Prime Video Store, servizio (già presente in altri paesi come gli Stati Uniti, Germania, Giappone e Regno Unito) che consente agli utenti, nell’apposita area della libreria dei titoli, di noleggiare o acquistare lungometraggi recenti e non dei migliori studios come Disney, Warner Bros., Sony, Paramount, Lionsgate, Medusa Film e molti altri ancora. Tra le prime pellicole che sono disponibili figurano Sonic-Il Film, Joker, Jumanji: Next Level, Pinocchio e 10 giorni senza mamma. Chiaramente, con il passare del tempo, il parco contenutistico si amplierà sempre di più con nuove produzioni. Una funzione sicuramente molto interessante sopratutto in questo difficile momento di lockdown globale. Per avere altri aggiornamenti riguardo la piattaforma, vi consigliamo di seguire la nostra sezione Movies, che è sempre ricca di informazioni e dettagli inediti dal mondo delle serie televisive e della settima arte.