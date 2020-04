Netflix: il Daredevil Quarantine Party è realtà

Netflix è una delle piattaforme streaming più ricca di contenuti del panorama on demand: tra prodotti originali, film, documentari, serie e animazione, gli utenti quasi si perdono nel vasto campionario di titoli disponibile. Se qualche giorno fa vi mostravano le novità in arrivo a maggio sul device americano, oggi abbiamo tra le mani una notizia per gli amanti di uno show Marvel in particolare, che ha fatto il suo debutto sul dispositivo nel 2015: si tratta di Daredevil.

Netflix: l’interessante iniziativa

Il sito ComicBook.com, infatti, ha organizzato, per il 30 aprile, un’interessante iniziativa: il Daredevil Quarantine Party, ovvero un re-watch della quarta puntata della terza stagione, Sorprese (Blindsided) in compagnia dello showrunner Erik Oleson e degli attori Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk), Deborah Ann Woll (Karen Page), Wilson Bethel (Benjamin Poindexter), Amy Rutberg (Marci Stahl) e Jay Ali (Rahul Nadeem), che commenteranno in diretta l’episodio sui loro account Twitter. Per maggiori informazioni vi consigliamo di leggere l’articolo completo di riferimento e per un veloce promemoria vi lasciamo ad un’immagine riassuntiva.