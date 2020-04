Piccoli brividi: in produzione una serie televisiva

Piccoli brividi (Goosebumps) è una nota serie di libri horror per ragazzi, ideata da Robert Lawrence Stine nel 1992 che è stata d’ispirazione per una celebre opera televisiva che è andata in onda in Italia, su Italia 1, dal 1996 al 1999. Inoltre, il franchise ha fatto il suo debutto anche al cinema con due film con storie inedite e con Jack Black protagonista (qui trovate un filmato legato al secondo capitolo).

Piccoli brividi tornerà

Qualche ora fa, il sito Deadline ha diramato una notizia molto interessante per gli amanti del brand: Piccoli brividi tornerà con una nuova serie televisiva che sarà coordinata da Neal H. Moritz, produttore delle pellicole che abbiamo citato poc’anzi che collaborerà con Sony Pictures Television e Scholastic Entertainment. Non è ancora chiaro quale ruolo ricoprirà l’autore dei romanzi, se sarà lo showrunner o un consulente. Rimanete sintonizzati sulla nostra testata per avere ulteriori aggiornamenti in merito.