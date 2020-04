Agents of SHIELD: ecco il trailer ufficiale della settima stagione

Agents of SHIELD è una delle note e longeve serie televisive della Marvel che ha debuttato nel lontano 2013 e che adesso si sta avviando alla conclusione, con settima stagione. Recentemente vi avevamo mostrato un teaser trailer dei nuovi episodi, mentre oggi abbiamo tra le mani qualcosa di più interessante.

Agents of SHIELD: pubblicato il filmato

Difatti, qualche ora fa, è stato rilasciato, direttamente da IGN, il trailer ufficiale della realizzazione, che potete trovare qui sotto. La squadra di Phil Coulson (interpretato da Clark Gregg) è rimasta prigioniera negli anni ’30 e deve impedire assolutamente che passato, presente e futuro sia stravolti. Vi lasciamo al filmato in questione, in attesa della premiere prevista per il 27 maggio.