Xbox Live Gold: annunciati i titoli gratuiti di maggio

Un altro mese è quasi finito, e moltissimi sono i titoli gratuiti che possiamo ottenere dai vari servizi di abbonamenti per tenerci occupati in questi giorni di quarantena. Abbiamo dato però un’occhiata a ciò che i membri di Xbox Live Gold possono ottenere gratuitamente il prossimo mese. Per quanto riguarda i giochi per Xbox 360, saranno disponibile un paio di bei titoli, The Sensible World of Soccer, che potrete ottenere dal 1 al 15 maggio, e Overlord, disponibile dal 15 fino alla fine del mese.

I titoli per Xbox One invece sono: V-Rally 4, che sarà disponibile per tutto il mese di maggio, e Warhammer 40000: Inquisitor – Martyr l’epico titolo fantasy basato sul popolare gioco da tavolo. Warhammer 40000 sarà gratuito per i membri Gold dal 15 maggio al 15 giugno. Ecco l’assaggio del titolo dato dalla Microsoft:

“È giunta alla nostra attenzione la notizia che tra gli abitanti di un mondo imperiale è stato individuato un numero allarmante di Psicoidi non identificati. L’Ordo Hereticus ha segnalato questa anomalia come un caso degno della massima priorità. Questo DLC contiene un Incarico prioritario speciale con una propria storia, articolato in una serie di nuove missioni. Dopo aver completato l’Incarico riceverai un oggetto cosmetico unico.”

I titoli sia per Xbox One che per Xbox 360 saranno disponibili a partire dal 1 maggio e, come sempre, le offerte per Xbox 360 saranno retrocompatibili con tutti i sistemi Xbox One. Potete trovare maggiori informazioni su Xbox Live Gold sul sito ufficiale, e se ancora non avete visto i giochi gratuiti di aprile, avete a disposizione fino a domani per scaricarli!