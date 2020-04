Cyberpunk 2077: dettagli sulla gang Valentinos

Moltissimi di noi sono ancora chiusi in casa a causa della pandemia di COVID-19, e mentre alcuni paesi stanno compiendo delle piccole modifiche per allentare la quarantena, ci sono ancora tantissime persone stese sul pavimento ad osservare il soffitto, desiderando che Cyberpunk 2077 fosse uscito come previsto ad aprile.

Stiamo riuscendo piano piano ad ottenere dei piccoli assaggi del mondo e delle tradizioni di Cyberpunk 2077. Attraverso l’account Twitter ufficiale, ieri è stata presentata la gang dei Valentinos (che forse in italiano verrà tradotta Valentino, ma staremo a vedere). Questa è una delle gang più importanti del gioco contro cui vi dovrete confrontare, ed opera principalmente nell’area ispanica di Heywood. L’onore e la fratellanza sono molto importanti per questa gang, e prendono i loro giuramenti molto sul serio.

I Valentinos si aggiungono alla 6th Street Gang, agli Animals e a Kang-Tao di cui recentemente sono state rilasciate alcune notizie. Cyberpunk 2077 uscirà il 17 settembre PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Inoltre il gioco sarà ospite del Summer of Gaming di IGN, potete trovare in questo articolo ulteriori dettagli.

One of Night City’s largest gangs, the Valentinos are bound by a strong moral code and century-old traditions. Controlling swathes of predominantly Latino areas of Heywood, they treat values such as honor, justice, and brotherhood with deadly seriousness. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/Z2dgxy3R0P

