Modern Warfare 2 Remastered: via al pre-load per PC

Modern Warfare 2 Remastered è quasi pronto per il lancio su PC, la data di uscita è sempre fissata per il 30 aprile, ma si può iniziare il pre-load già da oggi. La Blizzard ha annunciato che il pre-load è disponibile su Battle.net, e supponiamo che se il download è stato di poco meno di 50GB su Playstation 4, potete aspettarvi una dimensione simile anche per PC. Modern Warfare 2 Remastered costa $19.99 e include solo la modalità campagna non il multiplayer.

La Activision e Infinity Ward hanno dichiarato che questo è il piano per il prossimo futuro, in quanto si dovrebbe giocare il più recente Modern Warfare per ottenere la modalità multiplayer. Mentre aspettate il lancio di Modern Warfare 2 Remastered, Modern Warfare 2019 ha ottenuto ieri un nuovo importante aggiornamento, che vede tra le altre cose alcune varianti della modalità Scontro.

“Rivivi l’epica campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2, il classico del 2009, ora rimasterizzato in alta definizione. Prova missioni classiche come Cliffhanger, Il gulag e Whiskey Hotel mentre ti unisci a Soap, Price, Ghost e il resto della Task Force 141 nella lotta per riportare l’ordine nel mondo. Disponibile ora su PS4. In arrivo il 30 aprile sulle altre piattaforme. Pre-acquista adesso e ottieni subito il bundle Ghost UDT Classico da usare in Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone.”