Timelie: time manipulation puzzle game in arrivo il 21 maggio per PC

Dopo il rilascio dell’official trailer insieme ad una serie di screenshots avvenuto lo scorso 14 aprile, torna la software house Urnique Studio annunciando per il 21 maggio il lancio per PC via Steam del time manipulation puzzle game Timelie.

Una narrazione che vede come protagonista in Timelie una misteriosa ragazza inspiegabilmente capace di immaginare passato e futuro, prigioniera in un universo surreale in cui il tempo fluisce in un modo imprevedibile ed alieno a quello cui noi siamo abituati a vivere. Ma non temete di rimanere soli, perché sin dall’inizio verrà in vostro soccorso una piccola creatura apparentemente connessa a questo mondo e che sarà al vostro fianco fino alla fine: un gatto. Ed è solo con il loro lavoro di squadra, che avrete la possibilità di viaggiare attraverso lo spazio ed il tempo, manipolando la linea temporale degli eventi che vi consentirà di saltare nel prossimo futuro o nel recente passato al fine di rivelare cosa si cela in questo incompreso mondo ed il modo per poter riportare entrambi a casa.

E rimanendo in tema puzzle game, vi invitiamo a conoscere qui un altro curioso titolo in uscita per Nintendo Switch e PC sempre a maggio.