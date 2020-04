Adam’s Venture Origins: debutterà il 29 maggio anche per Switch

Esordito nel lontano aprile 2016 per PC via Steam, PlayStation 4 ed Xbox One, Soedesco e la software house olandese Vertigo Games hanno oggi annunciato per il 29 maggio il lancio digitale anche per Nintendo Switch via Nintendo eShop dell’avventuroso titolo Adam’s Venture Origins. Per quanto riguarda invece il suo rilascio in edizione fisica, per via della pandemia da COVID-19, è stato posticipato a data da destinarsi. Ma non temete, perché non mancheremo di aggiornarvi anche di questo sempre via games news.

Siate dunque pronti a vedervi coinvolti in pieno stile Indiana Jones in una coinvolgente e stupefacente avventura che vi condurrà, dall’Europa al Medio Oriente, negli angoli più inaspettati e remoti del mondo, in cui avrete come missione nientemeno che la rivelazione del segreto dell’Eden, che alcune leggendarie fonti fanno risalire il sito all’attuale Regno di Baḥrayn. Con una narrazione che si interseca a sfumature storiche, Adam’s Venture Origins vi metterà di fronte alla difficoltosa risoluzione di elaborati enigmi e all’intrepida ricerca di indizi che vi serviranno ad anticipare le malvagie mosse della Clairvaux Corporation.

