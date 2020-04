Pokémon GO: tutte le Regioni Pokémon si incontrano nelle nuove Sfide Classiche 2020

Proseguendo l’apertura alle nuove attività e ai discussi Raid da casa di questa stagione, Niantic ha annunciato l’arrivo di altri eventi a tema nel mondo di Pokémon GO, introducendo altri mostriciattoli di Spada e Scudo – provenienti dalla Regione di Galar – tra le novità dell’app.

Tuttavia, ancor prima di poter cominciare ad acchiappare i Pokémon di Galar, Niantic ha aperto le danze agli eventi Sfida classica 2020, che celebreranno tutte le regioni finora scoperte nella serie principale dei Pokémon con altrettante Ricerche sul campo. Le varie sfide, già rivelate da Niantic, saranno divise a seconda della settimana:

Kanto: dalle 13:00 del 1° maggio alle 13:00 dell’8 maggio 2020

Johto: dalle 13:00 dell’8 maggio alle 13:00 del 15 maggio 2020

Hoenn: dalle 13:00 del 15 maggio alle 13:00 del 22 maggio 2020

Sinnoh: dalle 13:00 del 22 maggio alle 13:00 del 29 maggio 2020

Una volta che i giocatori avranno completate tutte e quattro le ricerche a tempo della sfida classica, Niantic attiverà l’evento Campione della sfida classica, che comincerà ufficialmente dalle 13:00 del 3 giugno alle 13:00 dell’8 giugno 2020, consentendo agli allenatori di accedere alla regione di Unima e di scoprire alcuni contenuti di Pokémon Versione Nera e Pokémon Versione Bianca.

Completare anche queste serie di missioni nella ricerca speciale consentirà infine ai giocatori di ottenere 10 Caramelle Rare e di incontrare finalmente Meowth di Galar, Stunfisk di Galar e Genesect in Pokémon GO. Oltre a questi contenuti iniziali dedicati a Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ci sarà un evento a cui gli Allenatori potranno partecipare anche senza aver ottenuto l’accesso alla ricerca speciale. Durante questo evento, Meowth di Galar, Zigzagoon di Galar, Darumaka di Galar e Stunfisk di Galar nasceranno dalle Uova da 7 km, in più Stunfisk di Galar si farà vivo allo stato selvatico e nei raid.