My Time at Portia: superato il milione di copie vendute

In queste ultime ore Pathea Games ha annunciato che il simulativo/gdr My Time At Portia ha superato il milione di copie vendute. Per festeggiare l’evento, il team americano/cinese ha deciso di fare un giveaway per i propri fan, regalando Steam Card da 50 euro e due dei loro titoli (lo stesso My Time at Portia e Ever Forward, in uscita a giugno). Qui il collegamento per il giveway.

Oltretutto è disponibile, su PC, il primo dei due aggiornamenti che arriveranno quest’anno, che include nuove funzioni, come l’update del facelift (che consente ai giocatori di modificare i volti dei loro avatar), nuove missioni secondarie, storie degli NPC e altre funzioni.

Da segnalare anche un importante gesto di solidarietà da parte del team, che per l’emergenza Covid-19 ha donato attrezzature ai paesi più in difficoltà. La scorsa settimana il consolato italiano ha inviato una lettera di ringraziamento per le 4000 tute protettive ricevute, e Pathea Games si sente onorata per questo.

Qui sotto potete vedere il filmato pubblicato sul canale ufficiale YouTube in cui vengono spiegate tutte le novità.

Questa la descrizione del gioco su Steam:

“Inizia una nuova vita nell’affascinante città di Portia! Riporta alla sua vecchia gloria la bottega abbandonata di tuo padre, svolgendo incarichi, coltivando, allevando il bestiame e diventando amico degli eccentrici abitanti di questa affascinante terra post-apocalittica!

Armato del vecchio manuale e del tavolo da lavoro di tuo padre, dovrai farti strada raccogliendo, scavando e creando, così da diventare la bottega numero uno di Portia. Aiuta i locali a ricostruire la città e a svelare i segreti che nasconde. Ma fatti trovare pronto… perché non sarà un’impresa facile!

La città di Portia è piena di volti amichevoli che non vedono l’ora di incontrarti. Fai amicizia, completa le richieste, scambia regali, vai agli appuntamenti e fai sbocciare l’amore!

Ispirato dalla magia di Studio Ghibli, My Time at Portia ti porterà in un mondo di meraviglie, difficile da dimenticare. Come passerai il tempo a Portia?”