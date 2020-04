Generation Zero: da oggi sino al 4 maggio, free-to-play su Steam

Con i tristi avvenimenti che stiamo continuando a vivere in questo periodo a causa della pandemia da COVID-19, al fine di agevolare anche la conoscenza della cultura videoludica in digitale, stiamo scoprendo (o riscoprendo) in questi ultimi giorni diversi titoli rilasciati gratuitamente su Steam. Ed oggi, è il momento dell’fps Generation Zero!

Lanciato nel lontano marzo 2019 per PC, PlayStation 4 ed Xbox One, Generation Zero torna da oggi su Steam con un periodo di prova gratuito che vi offrirà l’occasione di poterlo conoscere in prima persona sino al prossimo lunedì 4 maggio. E se prima della fine di questo doveste rimanerne affascinati, avrete da oggi sino al 4 maggio anche la possibilità di acquistarlo con uno sconto del 60%. Preparatevi dunque a vivere in una Svezia degli anni ’80, colpita da un’inspiegabile invasione di robot a cui dovrete tener fronte per sopravvivere e svelare il mistero che si cela dietro questo apocalittico evento.

