Drift21: annunciata la data per l’accesso anticipato

505 Games ha da poco annunciato la data per l’accesso anticipato di Drift21, gioco di guida incentrato sul drift racing sviluppato da ECC Games. Per l’occasione è stato anche rilasciato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. L’early access sarà disponibile su Steam dal 7 maggio.

Durante la fase di accesso anticipato, il team di sviluppo aggiornerà e aggiungerà costantemente nuove funzionalità al gioco, come nuovi tracciati, auto, modalità di gioco (incluso il multiplayer) e perfezionerà le funzionalità chiave in base al feedback e ai suggerimenti della community.

Al lancio DRIFT21 offrirà:

● Garage per la messa a punto dell’auto, con oltre 750 parti e ampia scelta di verniciatura.

● Una modalità pratica per potersi esercitare.

● Più di 20 sfide in varie modalità di gioco.

Sarà possibile acquistare Drift 21 in early access a 24,99€.