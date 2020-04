The Elder Scrolls Online Greymoor: nuovo trailer su avventure e antichità

Bethesda ha da poco rilasciato un nuovo trailer su The Elder Scrolls Online Greymoor. Il filmato mostra il nuovo sistema Antichità, in arrivo proprio con la prossima espansione del MMORPG. Questo sistema, che presenta due minigiochi e rami di abilità, permetterà di viaggiare in tutto il continente (e oltre) come membri dell’Antiquarian Circle e di scovare reliquie e ricchezze sepolte. Si potranno sbloccare collezionabili unici, stili, tesori, PvP, oggetti mitici e tanto altro durante il viaggio per diventare Master Historian.

Il sistema Antichità arriverà con The Elder Scrolls Online: Greymoor il 26 maggio su PC/Mac e il 9 giugno su Xbox One e PlayStation 4 (vi ricordiamo che le date erano state posticipate di una settimana per i problemi legati all’emergenza coronavirus). Questo nuovo capitolo della saga di Elder Scrolls fa parte del Cuore oscuro di Skyrim, l’avventura annuale iniziata a marzo con il DLC Harrowstorm che proseguirà per tutto il 2020.