Port Royale 4: annunciato per il 25 settembre per Switch, PC, PS4 e Xbox One

Se siete nostalgici delle avventure marittime e terrestri che avete vissuto in questi anni nel mar dei Caraibi, non temete, perché Kalypso Media e Gaming Minds Studios hanno annunciato per il 25 settembre l’approdo su Nintendo Switch, PC via Steam, PlayStation 4 ed Xbox One del tanto atteso business simulation game Port Royale 4. Inoltre, avvisano che chi deciderà di acquistarlo sin da ora per PC via Kalypso Store, non solo troverà qui uno sconto del 12% per la Standard Edition e del 13% per l’Extended Edition, ma riceverà anche l’accesso immediato alla closed beta (disponibile solo in inglese), che include in sé tutti i tutorial, la Spanish Campaign completa, la Free Mode completa con la nazione spagnola e ben quattro classi di personaggi giocabili.

Preparatevi dunque a salpare e a lottare per la supremazia nei Caraibi del XVII secolo con una delle potenze coloniali di un tempo: Francia, Inghilterra, Paesi Bassi e Spagna. Nei panni di un ambizioso governatore, inizierete in Port Royale 4 con l’assumere il controllo di una piccola colonia caraibica da far sviluppare al punto di farla risorgere come una grande e vivace città commerciale, le cui rotte potranno estendersi alle 60 città che incontrerete all’orizzonte della vostra prua. E se la mappa vi sarà di estremo ausilio nell’evitare regioni meteorologicamente tempestose, scogliere o acque poco profonde, non dimenticate che sarete di volta in volta chiamati anche a svolgere missioni per il viceré della vostra fazione, i cui ordini potrebbero variare dallo scovare i pirati all’osteggiare navi corsare, dall’incrementare la vostra fama per sbloccare attività e rendere felice il popolo sino all’affrontare le nazioni rivali in scontri navali che, per la prima volta, si baseranno su turni con un massimo di 10 navi che si ritroveranno a combattere contemporaneamente.

