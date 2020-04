Splatoon 2: demo speciale gratuita per giocare da domani le mischie mollusche 4v4

Per chi non possiede Splatoon 2 è arrivato un buon momento, quantomeno, per testarlo. Infatti già da oggi è possibile scaricare la Demo Speciale 2020 dello sparatutto in terza persona sviluppato da Nintendo EPD, e tenersi pronti per gettarsi nella mischia da domani, giovedì 30 Aprile, alle 12:00, fino a mercoledì 6 maggio alle 23:59. Prima di immergersi nel mondo di Splatoon 2, i nuovi arrivati possono guardare il video del direct (in fondo alla notizia) che include dettagli su modalità, armi e stili di gioco.

Con la demo i giocatori potranno andare online (è richiesto un abbonamento Nintendo Switch Online e un Nintendo Account per il gioco in rete) e gettarsi nelle Mischie Mollusche 4 contro 4 con amici e altri giocatori che possiedono il gioco completo. I giocatori non solo potranno testare anche le Partite Pro e la Salmon Run in modalità cooperativa, ma potranno anche attivare una prova gratuita di sette giorni per Nintendo Switch Online (se il rinnovo automatico è attivo, allo scadere della prova gratuita di 7 giorni l’iscrizione verrà rinnovata attraverso l’acquisto automatico di un’iscrizione individuale da 1 mese. Se non si desidera acquistare un’iscrizione, si può terminare il rinnovo automatico durante il periodo di prova gratuita. Così facendo, non verrà addebitato alcun importo).

Inoltre, fino a domenica 10 maggio alle 23:59 ora locale, Splatoon 2 godrà di uno sconto del 33%. I progressi compiuti durante l’evento demo verranno trasferiti nel gioco completo, una volta acquistato. Uno sconto del 25% sarà attivo anche sul pacchetto digitale Splatoon 2 + Octo Expansion. E fino al 10 maggio, sarà possibile risparmiare il 33% su tutto il merchandise dedicato a Splatoon, tra cui tazze, cover per smartphone e molto altro, su My Nintendo Store fino ad esaurimento di stock.

Ultima notizia, ma non meno importante: gli sviluppatori stanno rispolverando lo scontro dei condimenti per uno Splatfest Maionese contro Ketchup. I giocatori possono fare la propria scelta e partecipare a questo evento online da sabato 23 maggio alle 00:00 CEST fino a domenica 24 maggio alle 23:59 CEST. E, giusto come promemoria, il Team Maionese ha conquistato la vittoria la prima volta. Vedremo se il Team Ketchup questa volta avrà la meglio!