FaZe Clan e Sugar23 si uniscono per formare FaZe Studios

Il FaZe Clan ha stretto una partnership con Sugar23, la piattaforma emergente e manageriale del produttore e produttore vincitore del premio Oscar Michael Sugar, per lanciare FaZe Studios. La partnership vedrà i due lavorare insieme per produrre nuovi progetti cinematografici e televisivi che vedranno contenuti originali.

Sugar23 e FaZe Clan stanno cercando di combinare la loro esperienza nella creazione di intrattenimento originale e premium per connettersi con la cultura giovanile nello spazio digitale. FaZe Studios presenterà film e programmi televisivi di “impatto culturale” rivolti ai giovani di oggi.

Il CEO del clan FaZe Lee Trink, ha dichiarato:

Ci vediamo parlare non solo a questo pubblico ma anche a questo pubblico. Uno dei confronti che faccio è quello di MTV ai suoi tempi d’oro. MTV ha guidato la cultura, guidato la cultura giovanile e MTV ha parlato molto per la Generazione X e per la Generazione X. Non solo erano la loro voce, ma hanno anche portato la Generazione X a ciò che quella comunità dovrebbe esplorare e a quali potrebbero essere interessati.

Secondo Trink, il seguito sociale combinato di FaZe Clan supera 230 milioni di persone. Senza contare i numeri dei singoli creatori di contenuti su piattaforme, FaZe Clan ha 8,6 milioni di follower su Instagram , 7,67 milioni di abbonati su Youtube , 4,37 milioni su follower su Twitter e 533 milioni di Mi piace su Facebook . Solo su Youtube, cinque video prodotti da FaZe Clan hanno oltre 8,6 milioni di visualizzazioni con 80 video con almeno 2 milioni di visualizzazioni.

Guardando quei numeri, Trink disse:

Se all’improvviso possiamo produrre film e commercializzarlo e portarlo direttamente al pubblico, non ci sono mai state più opportunità per farlo. Considerando i nostri numeri social seguenti, in realtà è una specie di grande minaccia per l’intrattenimento tradizionale delle infrastrutture.

La mancata osservanza delle piattaforme di contenuti è stata una delle ragioni principali per cui FaZe Clan è entrato in questa partnership con Sugar23. Entrambe le società, note per il loro stile dirompente di contenuti, ora hanno una propria piattaforma in cui possono ospitare tutti i loro contenuti originali.

Trink ha affermato:

Dovremmo creare contenuti ovunque vengano consumati e qualunque sia il tipo di contenuto utilizzato. Finché possiamo rappresentarlo in modo autentico e fornire contenuti al nostro pubblico di cui pensiamo che apprezzeranno, beh, è ​​tutto, dovremmo farlo.

Tuttavia, con tutte queste mosse e cambiamenti c’è qualcosa che Trink vuole che i fan di FaZe Clan sappiano.

Tutto ciò che facciamo è attraverso l’obiettivo del gioco, tutto. Non si tratta di una partenza Penso che le persone non capiscano ancora cosa siano i giochi, lo stile di vita dei giochi, la cultura dei giochi e la comunità dei giochi. Miriamo a cambiarlo. Direi che non saremmo mai qui oggi, ma per i giochi e gli Esport e non perderemo mai di vista chi siamo.

Secondo i termini dell’accordo, che è stato avviato dal vicepresidente dello sviluppo creativo di FaZe Clan, Xavier Ramos e Head, Interactive & Gaming di Sugar23 Brad Foxhoven, FaZe Studios opererà a Los Angeles con Sugar23 in esecuzione operazioni di sviluppo. Foxhoven guiderà l’iniziativa per Sugar23.

La compagnia di intrattenimento e lifestyle di Los Angeles, fondata a Los Angeles, è stata fondata nel 2010 creando contenuti YouTube che circondano il suo team di Call of Duty di tre persone . Alla fine, la società ha ampliato la propria presenza negli spazi di Esport e di gioco mettendo in campo più team ed espandendo il proprio elenco di creatori di contenuti che lavorano su varie piattaforme.