PlayStation Plus: rivelati i nuovi giochi della Instant Game Collection di Maggio 2020

Se nella giornata di ieri, Microsoft aveva rivelato i giochi gratuiti per gli abbonati all’Xbox Live Gold, Sony Interactive Entertainment non è stata di certo rimasta in silenzio a guardare, rivelando proprio nella giornata odierna i titoli gratuiti appartenenti all’Instant Game Collection dedicati a tutti coloro che possiedono attualmente il PlayStation Plus.

Ebbene, i videogiochi gratuiti in questione sono i seguenti: Farming Simulator 19 e Cities Skyline. Entrambe le opere saranno scaricabili nella giornata del 5 maggio 2020 che andranno a sostituire Uncharted 4 La Fine di un Ladro e DiRT Rally 2.0. Insomma, sicuramente dei titoli molto sottotono rispetto a quelli del mese precedente. Voi siete felici dei titoli offerti questo mese per gli abbonati del PlayStation Plus?