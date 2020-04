League of Legends, nuovi sponsor negli Esport

The European Masters ha aggiunto un altro sponsor per la sua edizione Primavera 2020. Nissin è stato nominato partner principale del torneo di LoL , che propone il talento di prossima generazione del continente nel gioco. Il marchio alimentare giapponese si unisce ad altri partner tra cui AMD e Afflelou .

Inoltre, il UK League Championship ( UKLC ) ha nominato Barclays Bank come sponsor principale per la sua prossima divisione estiva. UKLC è la migliore competizione professionale della League of Legends per Regno Unito e Irlanda. E ‘gestito da DreamHack , che sarà anche operare il prossimo Northern League of Legends Championship (NLC), che le squadre UKLC possono beneficiare di.

Entrambe queste collaborazioni sono state mediate dalle divisioni locali di Lagardère Sports . I termini finanziari non sono stati resi noti.