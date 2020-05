Xbox Series X: il cambio di generazione come il passaggio da 2D a 3D

Xbox Series X segnerà il passaggio di generazione tra la nuova piattaforma di gioco di Microsoft e Xbox One. Phil Spencer ha trovato il modo per descrivere tale passaggio, paragonandolo a quello tra il 2D e il 3D. Il capo dell divisione gaming in realtà non parla nello specifico della sua console, ma della prossima generazione nel suo complesso, come specificato tramite il suo profilo Twitter.

Concordate con le parole di Phil Spencer? Intanto, siamo in attesa di capire se la presentazione della console verrà fissata o meno per il mese di maggio. Sapete che la console è già pre-ordinabile in Italia?

RT on console will be great. I'm very focused on the work we are doing around Dynamic Latency Input (DLI). In my view the feel of games this upcoming generation will change as dramatically as any since 2D to 3D given CPU upgrade, DLI, memory bandwidth and SSD.

— Phil Spencer (@XboxP3) April 27, 2020