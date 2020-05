The Last of Us Part II sarà su due dischi, ecco il peso del gioco

The Last of Us Part II sarà un gioco così immenso che necessiterà di ben due dischi (speriamo non di più) per essere contenuto. La notizia è emersa tramite il sito ufficiale di PlayStation, che ha aggiornato la pagina appartenente al titolo di Naughty Dog. Ma quanto spazio occorrerà avere libero su PlayStation 4 per poter installare correttamente il gioco?

Preparatevi, perché occorreranno la bellezza di minimo 100 GB di spazio disponibile sul’HDD del vostro hardware, situazione non proprio allettante per coloro che sono in possesso di PlayStation 4 da 500 GB. Vi ricordiamo che il sequel delle avventure di Ellie e Joel arriverà sul mercato il prossimo 19 giugno. Riuscirete ad evitare tutti gli spoiler emersi in rete fino a quella data? Ce la dovete fare!