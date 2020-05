Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft Montreal è stato supportato da 14 team

Assassin’s Creed Valhalla è stato svelato ufficialmente nella giornata di ieri dopo una maratona di ben 8 ore, dove abbiamo assistito alla creazione “in diretta” della key-art del gioco. Il primo trailer del gioco verrà invece condiviso oggi alle ore 17:00, ma Ubisoft Montreal ha già diffuso un dato molto interessante: il titolo è stato sviluppato con l’aiuto di ben 14 team (oltre a Ubisoft Montreal sia chiaro).

La notizia è stata diffusa tramite Twitter dalla stessa divisione di Montreal del publisher, che ha così dichiarato:

Attendiamo con ansia di scoprire la data d’uscita del nuovo Assassin’s Creed, così come le piattaforme su cui verrà pubblicato. Oggi sicuramente assisteremo al reveal trailer, mentre non è certo che vedremo anche del gameplay.

Exciting! An immense congratulations to our studio warriors for all the good work and passion building to that reveal. We’d also like to thank the 14 co-dev studios all around the world. You know who you are, and we’re thankful for your dedication! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP

