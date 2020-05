Oddworld Munch’s Oddysee in arrivo per Switch

La Microids e lo sviluppatore di Oddworld Inhabitants, hanno annunciato che il 14 maggio verrà rilasciato Oddworld: Munch’s Oddysee per Switch tramite il Nintendo eShop. Un’edizione fisica del gioco sarà disponibile più avanti, non è stata ancora annunciata una data ufficiale ma arriverà entro la fine del 2020.

Oddworld: Munch’s Oddysee ha una lunga storia, infatti era stato originariamente lanciato nel lontano 2001 come esclusiva Xbox, a dicembre 2010 è arrivato su Steam in versione PC, a dicembre 2012 è uscito per Playstation 3 e a dicembre 2014 per PS Vita. La versione Mobile è arrivata invece nel novembre 2015 mentre quella per Mac a gennaio 2016.Ora è arrivato il momento di una versione per Nintendo Switch, con un 3D innovativo e implementato.

I giocatori dovranno guidare il campione di Mudokon, Abe, e il suo partner di Gabbit, Munch, nella terza avventura di Oddworld. Sarà necessario usare speciali poteri psichici, potenziamenti ed altre abilità speciali per vendicarsi mentre reclamano le ultime uova di gabbit su Oddworld, imballate in un barattolo di gabbiar. Il gioco è stato definito “ senza frustrazione”. Infatti la nuova telecamera cinematica intelligente di Oddworld, il sistema di auto-targeting e il sistema di navigazione anti aderenza renderanno il gioco facile. Inoltre, con il salvataggio QuickSave e vite illimitate, i giocatori avranno infinite possibilità di affrontare qualsiasi situazione.

