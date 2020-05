Star Wars: tante novità per i fan per lo Star Wars Day

Star Wars è una delle saghe più note della fantascienza mondiale che continua ad essere un franchise molto forte della Disney, multinazionale americana che vede in Guerre Stellari uno dei pilastri del proprio universo. Come ogni anno, il 4 maggio si festeggia lo Star Wars Day e dopo avervi riportato l’iniziativa di pubblicare L’ascesa di Skywalker su Disney Plus in quella giornata, oggi vi parliamo di un’altra idea pensata per l’occasione.

Star Wars: ecco come si festeggia la giornata dedicata al brand

Qualche ora fa, il sito The Hollywood Reporter ha infatti comunicato la notizia che sia il 4 maggio che il 5, Reedpop, l’organizzazione dietro il New York Comic-Con, ha organizzato un calendario ricco di appuntamenti per il pubblico da casa. L’intera kermesse online, chiamata An Online Revelry: May the 4th be with you e Revenge of the 5th, vede il coinvolgimento di una serie di attività come Live Tweet, quiz, tavole rotonde e molto altro ancora. Vi lasciamo ad un estratto di alcuni degli eventi in programma.

Inoltre, tramite un comunicato stampa, Disney ha diffuso la notizia che, sempre a partire dal 4 maggio, saranno disponibili molti gadget dell’universo di Guerre Stellari:

Playset Lego® Star Wars™ A-Wing Starfighter

Casco di Stormtrooper di LEGO

Casco di Boba Fett di LEGO

Special Boxset Star Wars Saga Home Video (DVD, Blu-Ray, 4K UHD)

Peluche piccolo Il Bambino The Mandalorian Disney Store

Set da gioco personaggi deluxe l’Impero Colpisce Ancora Disney Store

Pin Star Wars: May the 4th Be with You 2020 Disney Store

Tazza anniversario l’Impero Colpisce Ancora Disney Store

Action Figure Die-Cast Droide Imperial Probe Élite Series Disney Store

Felpa Spirit Jersey “Il Bambino” The Mandalorian Disney Store

Peluche Il Bambino The Mandalorian di Mattel

Casco elettronico di Boba Fett Star Wars: The Black Series di Hasbro

Figure Star Wars: l’Impero Colpisce Ancora – 40° anniversario – Star Wars: The Black Series di Hasbro

Action Figure Droide Imperial Probe deluxe Black Series di Hasbro

Personaggi in vinile Star Wars Pop! di Funko – Luke su Thaun Thaun e Darth Vader in meditazione

Personaggi in vinile di Funko Pop! – Capanna di Yoda e Han Solo e Leia

Personaggi in vinile di Funko Pop! – Luke in training e Han Solo nella Carbonite

Spazzolini elettrici Oral-B

Star Wars Piccole Stories per Grandi Eroi di Giunti

Le Più Belle Storie di Star Wars di Giunti

Qui sotto trovate qualche esempio: