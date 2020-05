Nuovi dettagli su Xenoblade Chronicles Definitive Edition

Manca ancora un mese all’uscita del titolo della Monolith Soft, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, tuttavia il download delle carte per il gioco è già disponibile presso i rivenditori giapponesi. Rokumanjigaga su Twitter è riuscito a catturare il retro della confezione, che offre maggiori dettagli riguardo all’epilogo Future Connected.

“Future Connected è una storia mai raccontata che si collega al futuro: include uno scenario aggiuntivo che rivela l’after-story di Melia. Apparirà anche un nuovo sistema di battaglia che utilizza rinforzi Nopon e nuove mappe.”

Melia è, naturalmente, uno dei sette personaggi giocabili messi a disposizione nel corso del gioco base. Non è chiaro cosa le succeda in Future Connected, che si svolge un anno dopo la fine degli eventi del gioco principale. Dovremo purtroppo aspettare per scoprirlo, ma la prospettiva di nuove funzionalità di gioco a complemento del contenuto della storia, sembra molto interessante.

Per chi volesse scoprirlo immediatamente, e avesse già giocato la storia di base, Future Connected sarà giocabile non appena il titolo verrà rilasciato. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition uscirà il 29 maggio per Nintendo Switch. Vi terremo sicuramente aggiornati in caso uscissero ulteriori dettagli nelle prossime settimane e, speriamo, gameplay. Nel frattempo potete scoprire tutte le nuove immagini disponibili in questo articolo.