Knives Out: Michael Shannon parla del seguito

Knives Out (Cena con delitto) è sicuramente uno dei film più interessanti e particolari del 2019: l’opera, scritta e diretta da Rian Johnson, candidata agli Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale, è un racconto giallo con un copione molto complesso e articolato. Mentre siamo certi che arriverà un seguito, come vi abbiamo riportato qualche tempo fa, un attore del primo capitolo ha parlato del sequel.

Knives Out: un attore discute sul secondo capitolo

In un’intervista esclusiva di MovieWeb, Michael Shannon (interprete di Walter Thrombey) ha espresso la volontà di lavorare ancora con Johnson, anche se difficilmente crede di poter tornare per il secondo capitolo di Cena con delitto, visto che secondo lui l’autore non si concentrerà più sulla famiglia Thrombey ma su altri personaggi. Ovviamente non abbiamo tra le mani ancora nessuna informazione in merito alle pellicola e appena le avremo ve le riporteremo.