Deep Rock Galactic: edizione definitiva in arrivo

Dopo essere stato in sviluppo per circa quattro anni ed essere entrato in accesso anticipato nel febbraio 2018, il titolo della Ghost Ship Games, Deep Rock Galactic, sarà finalmente lanciato integralmente. Sarà disponibile a $29.99 per PC tramite Steam e Microsoft Store ma verrà anche lanciato su Xbox One. Il gioco avrà anche una nuova musica, nuove skin di armi, armature e due pacchetti DLC cosmetici, anche se fino ad ora il titolo ha ricevuto aggiornamenti regolari sotto forma di nuove armi, missioni, pacchetti cosmetici e contenuti. Il CEO di Ghost Ship Games, Soren Lundgaard, ha dichiarato:

“Quando abbiamo iniziato a sviluppare Deep Rock Galactic quattro anni fa, nessuno di noi alla Ghost Ship Games aveva immaginato il gioco così com’è oggi. Mentre molte delle caratteristiche principali si sono evolute e funzionano come speravamo, ci sono anche intere sezioni del gioco che non avremmo mai sognato, e questo è in gran parte dovuto alla nostra comunità. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare qualcosa che richieda un vero lavoro di squadra, quindi abbiamo bisogno di collaborare con la community. Vogliamo ringraziare i nostri giocatori per il loro supporto e i feedback, dopo quattro anni siamo incredibilmente entusiasti di lanciare il gioco ufficialmente.”

È anche un grosso affare per Coffee Stain Studios, il publisher del gioco. Infatti, questo è stato il primo contratto che lo sviluppatore di Goat Simulator e Satisfactory aveva firmato. Deep Rock Galactic vanta quattro diverse classi per perlustrare le miniere di diversi pianeti e combattere nemici mortali. Gli ambienti completamente distruttibili aggiungono un nuova colpo di scena, permettendo ai giocatore di creare i propri percorsi ma anche presentando il rischio di affrontare orde aliene. Anche se può essere più bello in cooperativa, si può benissimo scoprire il gioco in single player. Potrete utilizzare armi come lanciafiamme, mitragliatrici, piattaforme di lancio portatili e molto altro ancora per avere successo.