Avengers Endgame: ufficializzato un easter egg del cinecomic

Avengers Endgame torna nuovamente protagonista tra le nostre notizie, nonostante sia uscito oramai da un anno. Il cinecomic dei fratelli Russo non finisce di stupire e dopo avervi parlato di un video inedito proveniente dal set, oggi discutiamo di un piccolo easter egg presente nel lungometraggio che è stato “ufficializzato” da uno degli sceneggiatori, Christopher Markus (qui trovate la fonte ufficiale, ovvero l’account Twitter di ComicBook).

Avengers Endgame: Namor arriverà nel MCU?

Ci riferiamo ad una scena in particolare, dove tutti i supereroi sono impegnati in un meeting virtuale e discutono delle minacce che stanno colpendo la Terra e non solo. Okoye fa riferimento ad un terremoto subacqueo che è stato confermato che cita un personaggio della Marvel mai apparso nell’universo filmico: si tratta di Namor, l’eroe acquatico re dei sette mari e governante di Atlantide. L’artista sopracitato ha dichiarato, in relazione a questo fatto, che “qualche volte si piantano semi, qualche volta germogliano”, aprendo la possibilità di un inserimento della figura in seguito. E voi cosa ne pensate?