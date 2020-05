Amazon Prime Video: ecco le principali uscite di maggio

Amazon Prime Video, il noto servizio streaming tra i più forti sul mercato, ogni mese si arricchisce con uscite inedite che comprendono serie e film, ma anche prodotti solamente distribuiti sul device. Ieri vi abbiamo resi partecipi dell’arrivo del Prime Video Store che offre la possibilità di noleggiare e comprare film, mentre oggi abbiamo tra le mani un’altra informazione importante.

Amazon Prime Video: i nuovi titoli

Il servizio stesso, tramite un comunicato, ha diffuso una lista delle principali uscite del mese di maggio che trovate riassunte qui sotto, con affianco la data di rilascio:

Upload (Serie tv) disponibile dal 1° maggio

Qua la Zampa 2 (Film) disponibile dal 4 maggio

The Last Narc (Docuserie) disponibile dal 15 maggio

Homecoming – Seconda stagione (Serie tv) dal 22 maggio

Selah and the Spades (Film) disponibile dal 29 maggio

Oltre a queste uscite, arriveranno molti altri prodotti non originali come Battlestar Galactica, The Orville, Futurama e molto altro.