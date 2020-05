Call of Duty: apparse misteriose schede di accesso

Sono molti gli Easter egg lasciati per settimane all’interno la vasta mappa di Call of Duty Warzone, e tutti sembrano essere vicoli ciechi, almeno finora. Che si tratti dei bunker protetti da password o dei telefoni disseminati in tutta Verdansk, nessuno dei dispositivi del gioco sembra funzionante. Improvvisamente però, dopo il massiccio aggiornamento di Modern Warfare del 28 aprile, stanno spuntando sporadicamente delle misteriose Schede di Accesso Rosse all’interno di Call of Duty Warzone, e le speculazioni stanno dilagando.

La teoria più logica è che questi nuovi elementi forniscano l’accesso ai bunker del gioco, che dispongono di tastiere e richiedono codici di accesso per entrare, ma che sembra contengano il bottino più sostanzioso dell’intero gioco. Sarebbe molto emozionante se fosse così, ma per il momento sembra non sia questa la funzione delle schede di accesso. I giocatori sono andati in giro a interagire con i bunker dopo aver preso la carta e, finora, nessuno è stato in grado di aprirne uno. L’oggetto in sé non ci permette di ottenere molti indizi, si chiama Scheda d’Accesso Rossa, è contrassegnata da un logo medico e dalla tonalità arancione degli oggetti leggendari di Warzone.

Il logo medico è molto intrigante, in quanto non sembra avere a che fare con i bunker chiusi a chiave ma, invece, suggerisce utilità alternative. Alcuni l’hanno immediatamente collegato al computer dell’ospedale. Altri hanno ipotizzato che queste chiavi possano essere utilizzate per far rivivere i compagni di squadra, magari ad una stazione di acquisto, ma purtroppo anche queste ipotesi hanno portato solo ad altri vicoli ciechi.

Tuttavia moriamo dalla voglia di sapere se le misteriose carte di Warzone garantiranno l’accesso ad un bottino di livello più alto, come le keycard di Fortnite e le chiavi del caveau di Apex Legends. Rimane sempre il tarlo dell’introduzione di eventi in stile Fortnite all’interno di Warzone, quindi queste chiavi potrebbero essere il primo indizio per qualcosa di molto importante. Vi terremo aggiornati!