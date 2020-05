Hellraid: DLC annunciato per quest’estate per Dying Light

L’inedito first-person fantasy slasher Hellraid, posto in standby nel lontano 2016 dalla software house polacca Techland, torna come contenuto scaricabile previsto in uscita quest’estate per il survival horror Dying Light, titolo oggi disponibile su PC via Steam, PlayStation 4 e Xbox One. Seppur per il momento non sia stata indicata un’ipotetica data di uscita, ad aggiornamento acquisito, non mancheremo di informarvene via games news.

In Hellraid, scoprirete che tutto ha avuto inizio nel momento in cui, mentre si indagava su di un’innaturale interruzione elettrica, i sopravvissuti vennero a conoscenza nel seminterrato della Torre dell’inquietante presenza di un’anomala macchina arcade. Nessuno ricordava di averla mai vista prima e, inconsapevoli di ciò che si è sempre celato in lei, scelsero la triste decisione di rimuoverla dal seminterrato al fine di poterla conoscere più da vicino. Preparatevi sin da ora a diffondere in voi tutto il coraggio possibile, perché Hellraid vi permetterà di vivere in Dying Light un’esperienza totalmente nuova, ampliandolo con una mappa sotterranea in cui sopravvivere ai nuovi nemici con una varietà di armi originali. A voi la scelta di raggiungere da soli o in cooperativa la via dell’inferno che vi aspetta.

