Seppur si attendeva il suo futuro rilascio per PC, PlayStation 4 e Xbox One, The Outsiders ha oggi annunciato con un tweet che l’atteso first-person action fantasy Darkborn non è più in fase di sviluppo. Un’inaspettata e triste decisione, in cui la software house ha desiderato anche informare che, per il momento, vi sono in cantiere diverse idee che tutto il team confida di poter annunciare molto presto.

Darkborn, una storia che chissà quante persone avrebbero desiderato conoscerla in prima persona, assumendo il ruolo di una innocente creatura cacciata da una spietata banda di predoni conosciuta come “Il Nemico Pallido“. Un feroce avversario da cui sareste dovuti fuggire, rivelare il perché venivano volutamente compiute uccisioni per eseguire rituali di sangue nonché tornare per esigere la vostra vendetta finale.

In attesa di ciò che deve ancora accadere, vi invitiamo a leggere qui per quale altro titolo è stata invece rinviata la data di lancio e, alla fine di questa games news, l’annuncio ufficiale di The Outsiders.